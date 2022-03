Voir la Video Replay du Match PSG Bordeaux : Buts et Résumé de Ligue 1

Football > Voici comment regarder le match affiche Girondins de Bordeaux – Paris-SG en Replay vidéo sur Internet et la retransmission du match Bordeaux – PSG en live à la télévision. Aujourd’hui à partir de 20h45 ne ratez rien du match diffusé à la TV en Direct.

L’affiche du jour oppose les Girondins de Bordeaux au Paris Saint-Germain. Le match en direct débute à 21h00 et sera retransmis à la télévision comme match of the day, version française. Mais vous pouvez également revoir le résumé en Replay ainsi que les buts de cette rencontre ici même sur Tixup. Le match s’annonce passionnant entre deux prestigieux clubs qui font partie de l’élite des clubs de France. Les bordelais comptent se racheter au près de leur supporters après le revers subit à domicile face à Toulouse lors de la dernière journée du championnat. Pour le club de la capitale, les choses sont différentes, les hommes du PSG ont bien entamé la seconde moitié de la saison et le début de la saison par deux victoires, une en coupe de France et qui a valu une qualification aux 16e de finale de la compétition, et une récente victoire en championnat lors du déplacement en Corse pour y affronter Ajaccio, une victoire difficile certes, mais méritoirement acquise et qui démontre le caractère de cette équipe parisienne.

Le match Bordeaux – PSG est retransmis en direct à la télévision sur France 2. Dès 21h00, coup d’envoi du match entre Bordeaux – PSG en direct. A la télévision sur France 2 ou en direct live sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match Bordeaux – PSG en live : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici sur PSG Bordeaux. Tenez-vous prêt !

