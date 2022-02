Regarder le Match SCO Angers RC Lens en Direct TV + Live Internet

Ligue 1 cet après-midi avec l’affiche de la journée entre le SCO Angers et le RC Lens en direct live Streaming et la retransmission du match Angers – Lens en direct à la télévision. Aujourd’hui ne ratez pas ce match qui sera diffusé sur Amazon Prime Video.

L’affiche de la journée de la Ligue 1 lorsque Angers reçoit le RC Lens est digne d’intérêt aujourd’hui. C’est dire l’importance du match pour les deux équipes. Angers qui reste sur un match nul en championnat et une qualification difficile aux dépens de Villenavaise par les tirs au but tentera d’enregistrer un succès face aux Sang et Or pour reprendre la 2e place occupée par Tours qui compte aussi 29 points. Même objectif pour les lensois qui restent sur une défaire en championnat à Nancy et une qualification facile en Coupe de France. Les coéquipiers de Pablo Chavarria chercheront à rentrer avec les points du match pour s’octroyer eux aussi la seconde place du classement. Un match qui promet donc !

Juste avant le coup d’envoi de Lens Angers, choisissez votre solution de diffusion en direct TV

Match SCO Angers – RC Lens en Direct Streaming

Le match Angers – Lens est retransmis en direct à la télévision sur Amazon Prime Video. Dès 14h00, coup d’envoi du match entre Angers – Lens en direct. A la télévision sur beIN Sport ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match Angers – Lens en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

Partager : Twitter

Facebook