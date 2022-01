Voir le Match France Danemark de Handball en Direct TV sur Internet (Euro 2022)

France Danemark Euro 2022 : Voici comment voir ce soir le match de l’équipe de France contre le Danemark en direct streaming sur Internet et à la télévision. Ce capital match France Danemark de l’Euro 2022 est diffusé en direct TV dès 20h30. Pour les fans de hand, c’est la garantie de voir le match France Danemark live sur ordinateur, tablette, téléphone mobile… ). Explications.

C’est le dernier match de l’équipe de France dans ce tour principal de l’Euro 2022 de hand. Et ce match est plus que jamais crucial. Les Bleus restent sur une victoire concluante contre le Montenegro (le résumé vidéo est accessible ici). Mais c’est aujourd’hui mercredi 26 janvier contre le Danemark que tout se joue pour l’équipe de France de handball. Quant au programme TV de la diffusion du match France Danemark, sachez que c’est à 20 heures que le coup d’envoi est prévu. Et c’est à suivre en direct et en intégralité ç la télévision et sur Internet.

Match France Danemark : Handball en Direct TV – Euro 2022

Les joueurs danois sont de très sérieux adversaires. Certains les qualifient même de « vertigineux »… Il est vrai que le Danemark a été impressionnant tout au long de la compétition et la sélection danoise est déjà qualifiée pour les demi-finales de l’Euro 2022. Les Bleus jouent donc ce mercredi soir leur place en demi-finale de l’Euro de hand face à leurs adversaires les plus difficiles. Valentin Porte a clairement fixé l’enjeu de la confrontation : « Ce match est à la vie à la mort. On va tous être remonté à bloc ». Le ton est donné.

Pour l’Euro 2022 de handball, le diffuseur gratuit exclusif des matchs de l’équipe de France est le Groupe TF1. Les fans des Bleus ont donc le droit à cinq matchs diffusés sur l’ensemble du tournoi (et jusqu’à la finale 30 janvier qui sera retransmise sur TF1 si la France y participe).

France Danemark en Direct Streaming sur Internet

Ce soir le match France Danemark est en même temps diffusé en direct à la télévision sur Bein Sports et sur TFX. Dès 20h30, le coup d’envoi du match entre la France et le Danemark est donné en direct. Attention à bien tenir compte du décalage horaire selon le pays où vous résidez. Pour la suite, on croise les doigts pour que les Bleus trouvent les ressources nécessaires pour remporter cette victoire impérative. Quel que soit votre écran, à la télévision sur Bein Sports ou en direct streaming sur Internet, il est donc possible de regarder le match France Danemark live sur votre ordinateur, votre téléphone portable ou votre tablette. Pour tout savoir des solutions à votre disposition, revenez ici-même sur Tixup un peu avant le début du match. En temps réel, vous récupérerez toutes les solutions présentées pour voir le match en direct, simplement et en illimité.

Euro Handball en direct

