Regarder le Match Monfils Berrettini de l’Open d’Australie en Direct sur Internet (Tennis à Melbourne)

Tennis Melbourne : aujourd’hui, Gaël Monfils affronte Matteo Berrettini dans un match de quart de finale de l’Open d’Australie à regarder absolument. Voici le programme pour voir le match Monfils Berrettini en direct TV et en streaming sur Internet. La retransmission de l’Open d’Australie en direct à la télévision permet aux fans de tennis de voir le match en direct sur tous les écrans (ordinateur, smartphone, tablette…). Explications.

Gaël Monfils s’est qualifié pour les quarts de finale de l’Open d’Australie. Il est aujourd’hui le dernier Français dans le tableau masculin encore en lice à Melbourne. Arrivera-t-il à se qualifier pour la 3ème fois de sa carrière pour une demi-finale d’un tournoi du Grand Chelem ? C’est tout l’enjeu de ce match Monfils Berrettini à voir en direct.

Regarder le Match Monfils Berrettini en Direct TV

L’Open d’Australie est retransmis en direct à la télévision sur Eurosport. Le match Gaël Monfils Matteo Berrettini pour les quarts de finale de l’Open d’Australie a lieu aujourd’hui mardi 25 janvier. En direct, vous pouvez voir le match à partir de 10 heures. C’est en tout cas la programmation officielle du jour à Melbourne. En fonction des résultats des autres matchs, cet horaire du match Monfils Berrettini peut être décalé. Mais ça, vous le savez déjà, si vous êtes fan de tennis. La diffusion du quart de finale est prévue en direct sur Eurosport 1.

Voir le Match Monfils Berrettini en Direct sur Internet

Match Gael Monfils

Avant son quart de finale à Melbourne, Gaël Monfils vient de déclarer : « Là, je joue bien. Mais il faudra jouer très bien car c’est un très, très bon joueur depuis deux ans. Berrettini est bien ancré dans le top 10. C’est l’un des meilleurs serveurs du circuit. Il a un jeu très flashy avec beaucoup de points gagnants, et un énorme coup droit. Ce sera un gros gros match. » Le ton est donné.

Gaël Monfils est plus motivé que jamais à Melbourne cette année. Son élimination au premier tour de l’Open d’Australie l’année dernière semble bien loin. C’est un Monfils regonflé à bloc qui aborde ce quart de finale dans une excellente disposition mentale : « Je suis content, mais quand on est toujours dans le tournoi, on veut toujours gagner un match de plus. Aujourd’hui, j’ai envie de continuer à pousser pour aller le plus loin possible ». En face, Berrettini, est 7e joueur mondial. Le joueur italien reste sur des quarts de finale à Roland-Garros et à l’US Open, et surtout sur une finale au tournoi de Wimbledon.

