PSG Reims : Voir le Match en Direct TV + Streaming Video

Ligue 1, voici comment regarder le match Reims – Paris-SG en direct live Streaming et la retransmission du match Reims – Paris-SG en direct à la télévision. Un match qui sera diffusé à la télévision en Direct aujourd’hui.

Le PSG se déplace dans un terrain miné cet après-midi pour rencontrer le Stade de Reims dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Le leader parisien ira jouer à Reims pour essayer de conforter son avance en tête de classement. Paris a joué jusque-là six fois à l’extérieur avec 4 victoires et deux matches nuls sans aucune défaite. Reims a disputé six matches à domicile enregistrant 2 victoires, 3 matches nuls et une seule défaite pour se retrouver 6e au classement avec 19 points. Les coéquipiers de Prince Oniangue ont enregistré 3 victoires et un match nul y compris en Coupe de la Ligue contre Monaco, depuis leur revers à domicile contre Toulouse lors de la 10e journée. Les hommes de Laurent Blanc eux, sont en état de grâce que ce soit en championnat ou en ligue des champions où ils dominent les débats de bout en bout.

Pour voir le match PSG Reims en Direct TV, choisissez parmi les solutions présentées

Le match Reims – Paris-SG est retransmis en direct à la télévision sur Canal+. Dès 17h00, coup d’envoi du match entre Reims – Paris-SG en direct. A la télévision sur Canal+ ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match Reims – Paris-SG en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

Juste avant le coup d’envoi pensez à rafraîchir la page pour afficher les liens en temps réel

Partager : Twitter

Facebook