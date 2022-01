Voir le Match de Handball France Serbie en Direct TV sur Internet

Handball Championnat d’Europe masculin ce soir avec le 3e match de l’Equipe de France contre la Serbie en direct live Streaming et la retransmission du match France – Serbie en direct à la télévision. Aujourd’hui, un match est diffusé en direct à la télévision et sur Internet (ordinateur, tablette, téléphone mobile) : soyez au rendez-vous.

Troisième match de l’équipe de France en ce tour préliminaire du Groupe C, les coéquipiers de Nicolas Karabatic affronteront cette fois la Serbie à Aarhus, une rencontre un peu spéciale pour les frères Karabatic qui seront face à leur pays d’origine. Victorieux lors des deux premiers matches face à la Russie et la Pologne, les « Experts » sont déjà qualifiés au prochain tour et tenteront ce soir d’aligner une troisième victoire d’affilée pour glaner plus de points et se mettre dans une position favorable pour la suite du tournoi.

Juste avant le coup d’envoi, revenez ici pour afficher les liens en temps réel (pensez à rafraichir la page)

La Serbie, vice-championne d’Europe n’est pas encore qualifiée et doit battre la France pour espérer se qualifier, les serbes ont alterné le bon et le moins bon jusque-là, avec une première victoire et un match plein contre la Pologne où leur gardien Darko Stanic, considéré comme l’un des meilleurs au monde, a réalisé un match exceptionnel. Et une deuxième sortie moins bonne avec une défaite contre la Russie et cette fois Darko Stanic n’a pas été au meilleur de sa forme. L’on s’attend à un match très disputé entre les deux équipes.

Match France – Serbie en Direct Streaming

Le match France – Serbie est retransmis en direct à la télévision sur Canal+Sport. Dès 20h05, coup d’envoi du match entre France – Serbie en direct. A la télévision sur Canal+Sport ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match France – Serbie en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

Pour voir le match de l’équipe de France de hand en Direct TV, choisissez la solution que vous préférez (rafraîchissez la page pour obtenir les derniers liens en temps réel)

Partager : Twitter

Facebook