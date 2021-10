Qui est The Joker, le MMA Fighter tunisien ?

Le MMA Fighter Tunisien Hamza Hamry alias The Joker est une étoile montante des sports de combat. Retour sur son parcours.

Parcours du MMA Fighter The Joker

Hamza Hamry, surnommé « The Joker », est né le 12 janvier 1995 à Kairouan, dans le centre de la Tunisie. C’est là qu’il a débuté sa carrière sportive à l’âge de dix ans. C’était, très précisément, dans une équipe de football intitulée Jeunesse Sportive Kairouanaise au sein de la catégorie des jeunes. Son expérience au coeur de cette équipe de football n’a pas duré longtemps, car il s’est rapidement tourné vers la pratique du judo.

Une première expérience des arts martiaux. Le judo est immédiatement devenu l’un de ses passe-temps favoris. Il en a été l’un des combattants les plus remarquables ce qui l’a motivé et influencé positivement. Cette passion pour les sports de combat s’est renforcée grâce aux réseaux sociaux et plateformes vidéo comme YouTube.

Sa passion pour les arts martiaux s’est portée par la suite vers le MMA. The Joker a mené avec succès son premier combat en 2017. Une confrontation spectaculaire dans laquelle Hamza Hamry a battu son concurrent, Mourad Zaidi, ressortissant algérien, TKO au championnat BFC.

Informations personnelles sur The Joker

Voici les principales informations personnelles qu’il faut connaître pour tout savoir sur Hamza Hamry :

Année de naissance 1995

Catégorie lightweight

Taille 170 cm

Poids 70 kg

MMA Palmarès 1-0-0













