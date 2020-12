Partir faire du surf en Algarve

L’Algarve est une région très appréciée du sud du Portugal – aussi bien pour le tourisme, que pour le surf. Car oui, l’Algarve est située sur la côte Ouest, et affiche les aléas de l’Océan Atlantique.

Un placement parfait

Grâce à l’Océan Atlantique, l’Algarve affiche des endroits à ne pas manquer pour tout amateur de surf. Et pour cause, l’on retrouve de fortes houles. Parfaites pour s’exercer. À noter également que si les endroits de surf se veulent trop agités, il suffit de se tourner vers la côte sud. Autre point à souligner, la région est moins fréquentée que les endroits de surf plus au nord. De quoi trouver des spots de surf relativement tranquilles.

Les meilleurs spots de surf

Que l’on soit débutants ou surfeur confirmés (voire professionnels), l’Algarve est une région parfaite. Peu importe son niveau. Ainsi, un surfeur débutant peut très bien se tourner vers Albufeira, Odeceixe, Praia De Altura, ou encore Salema, Tonel, ou Vale Do Lobo. Pendant ses vacances en Algarve, un surfeur plus confirmé trouvera quant à lui son bonheur du côté d’Alvor, Beliche, Lage Do Pescador, Praia Da Luz ou Zavial.

Période et climat

Pour surfer en Algarve, certaines périodes sont mieux que d’autres. Pour une expérience des plus optimale, il convient alors de se laisser tenter d’août à avril. Avec une mention pour octobre à décembre. Si les températures sont plus basses, il y aura également moins de monde. Dernier point, le climat. Au sud du Portugal, il est à noter des températures entre 14 à 18 degrés l’hiver, et 20 à 28 degrés l’été. L’eau, quant à elle, possède une température moyenne de 17,6 degrés.

