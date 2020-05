Ces 5 sports sont vraiment bizarres

Il existe des sports pour tous les goûts – et certains sont parfois bien plus bizarres que d’autres. Retour donc, sur 5 sports qui sont vraiment bizarres, mais qui restent très pratiqués !

Le lancer de thon

Voici un sport bizarre, qui tient ses origines d’Australie. Les pêcheurs jetaient les poissons capturés dans le camion, avec une grande force et une amplitude certaine. Très inspirés, les créateurs du sport ont repris ce mouvement pour en faire un jeu. Désormais, il faut lancer un thon de 9 kilos, le plus loin possible. Si de vrais thons étaient autrefois utilisés, ces derniers sont maintenant en caoutchouc.

La course de tondeuse à gazon

Autre sport notable, la course de tondeuse à gazon. Celle-ci trouve ses origines en Angleterre, en 1973. La discipline s’est ensuite démocratisée un peu partout, même en France pendant quelques années !

La plongée en marécage

Nous sommes ici très loin de la plongée sous-marine des plus classiques. Dans une compétition de plongée en marécage, il convient de réaliser le parcours imposé le plus vite possible. Et un championnat est organisé au Pays de Galles.

Le Caber Tossing

Direction l’Écosse pour y découvrir un sport bien particulier, le jet de bâton grand et fin. Le but est de faire basculer ce dernier pour qu’il atterrisse verticalement.

Le football américain sous-marin

Si tout le monde ; ou presque, connaît le football américain, peu de personnes doivent connaître sa variante sous-marine. Dans les faits, cela consiste à jouer au football américain, sous l’eau.

