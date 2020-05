Les 5 sports les plus déjantés

Il existe de très nombreux sports. Et certains sont même parfois carrément déjantés ! Retour sur certains sports qui valent le détour et qui sortent tout particulièrement du lot.

5 – La course au fromage

Difficile de passer outre ce sport, qui se veut totalement déjanté ! Ici, il est question de dévaler une colline, en poursuivant un fromage qui roule. Le premier en bas gagne le fromage.

4 – Le Quidditch

Sport issu du monde de Harry Potter, le Quidditch est bien une réalité. Mais il n’y a pas de balais volants, de Vif d’Or ou de cognards. Cependant, l’amusement est bien présent.

3 – Le Bubble Soccer

Ce sport consiste à jouer au football, mais en étant à l’intérieur d’une bulle géante. Les chutes y sont souvent présentes, mais très peu de risques de blessures.

2 – Le marathon homme contre cheval

C’est au Pays de Galles, en 1979 que l’histoire commence. Suite à un débat sur qui a le plus de chances de gagner un marathon entre un homme et un cheval, la discipline a vu le jour. Cette discipline revient désormais chaque année.

1 – Le Wife Carrying

C’est en Finlande que cette discipline a vu le jour. Depuis, l’on peut même la retrouver dans de très nombreux pays du globe. Le but est simple, il faut porter sa femme et finir le parcours le plus vite que possible.

