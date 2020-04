Ces sports extrêmes sont vraiment… extrêmes

Dans les faits, il existe beaucoup de sports différents, et certains sont vraiment extrêmes.

Dans le sport, il y en a clairement pour tous les goûts – notamment pour les amateurs de sports à sensation. Retour sur cinq sports qui sont vraiment extrêmes.

5. Saut à l’élastique

Sur le papier, le saut à l’élastique est un sport qui revient souvent, et qui reste très pratiqué. Cependant, ce sport reste bien extrême. Et parviendra à combler brillamment les personnes désireuses de connaître des sensations fortes. Et qui ont besoin d’adrénaline.

4. Lapining

Dans les faits, le lapining est un sport extrême dédié aux amateurs de course à pied et de vitesse. Cela consiste à descendre le plus vite possible – et à pieds, les collines et autres montagnes.

3. La descente en kayak

Ici, il n’est pas question de faire du kayak sur les eaux calmes, mais bien de kayak sur les torrents et les cascades. Il convient donc, d’être très réactif, agile, et habile.

2. Stock Car

C’est sur un circuit ovale qu’une quarantaine de concurrents s’affrontent, pendant quatre heures. Ici, les voitures peuvent se rentrer dedans et les accidents sont souvent très impressionnants. Si ce sport était autrefois interdit (l’on retrouve les origines de ce sport aux États-Unis, en plein de l’histoire de la Mafia), il a depuis été légalisé. Et de nombreuses courses ont lieu, chaque année, et dans le monde entier.

1. Wingsuit

Le Wingsuit est un mélange parfait entre du base jump et du parachutisme. Avec une combinaison permettant de voler, il va falloir planer le plus proche possible du sol. La moindre erreur est fatale.

