PSG : les 5 buteurs français qui ont marqué l’histoire du club parisien

Le club de la capitale verra de très bons joueurs évoluer sur sa pelouse.

Depuis plusieurs années maintenant, le PSG ne cesse d’impressionner ; mais c’était déjà parfois le cas avant. Retour sur les 5 buteurs français qui ont marqué l’histoire du club Parisien.

Numéro 5, Peguy Luyindula

Difficile de ne pas connaître Peguy Luyindula, puisque le joueur parvenait souvent à exprimer toutes ses qualités une fois sur le terrain. Évoluant au Paris Saint-Germain pour un total de 180 matchs de 2007 à 2012, le joueur inscrira un total de 37 buts.

Christian André, Numéro 4

Ce joueur parviendra rapidement à marquer les esprits, et pour cause. Bien qu’il évoluera au PSG de 1972 à 1977, le joueur ne disputera, finalement, que 77 matchs. Mais les statistiques sont là pour lui donner raison. Avec pas moins de 42 buts.



Numéro 3, David Ginola

Dans les faits, il ne faut pas oublier qu’avant d’être présentateur pour la télévision, David Ginola était un footballeur. Avec des qualités certaines, David Ginola disputera 158 matchs, entre 1992 et 1995. Il parviendra à inscrire 44 buts.

Guillaume Hoarau, Numéro 2

En poste au Paris Saint-Germain entre 2008 et 2013, Guillaume Hoarau marquera très vite les esprits. En 161 matchs joués, le joueur Français inscrira pas moins de 56 buts.

Numéro 1, Kylian Mbappe

Difficile de ne pas citer Kylian Mbappe. Et tout aussi difficile de ne pas lui accorder la place de joueur français le plus marquant de l’histoire du club parisien. En effet, et alors qu’il évolue au PSG depuis 2017, la future référence du football français aura inscrit 46 buts en 74 matchs. Et le nombre ne fait qu’augmenter

