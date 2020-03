Cela fait maintenant plusieurs années que le marché des transferts réserve bien des surprises.

Pour les clubs de foot, il n’est plus question d’avoir la hantise et la peur de dépenser ; bien au contraire même. Retour sur les 5 clubs de foot les plus dépensiers de l’histoire de ces dix dernières années.

Numéro 5, le PSG

Il faut dire que depuis la présence des investisseurs qataris, le Paris Saint-Germain se veut totalement changé. Pour preuve ? Les diverses arrivées de très grandes stars. Comme Zlatan Ibrahimovic, Neymar, et Kylian Mbappé, pour ne citer qu’eux. Au total, pas moins d’1,14 milliard d’euros dépensé.



La Juventus Turin, numéro 4

En parlant de transferts, la Juventus Turin se hisse, sans problème, dans les meilleurs clubs. En seulement quelques années, la Juventus Turin aura beaucoup dépensée pour parfaire sa formation. De plus, l’arrivée de Cristiano Ronaldo ne fera aucun mal à la trésorerie Italienne. En effet, la transaction aura rapidement été rentabilisée. 1,19 milliard d’euros dépensé ces dernières années.

Top 3, le FC Barcelone

Du côté du FC Barcelone, c’est la somme d’1,30 milliard qui sera dépensée, toujours sur dix années. De multiples acquisitions ont eu lieu pour rester comme l’une des meilleures équipes d’Europe. De plus, le FC Barcelone peut compter sur son centre de formation. Qui regorge souvent de joueurs de qualité.

Chelsea, Numéro 2

Autre vainqueur de la Ligue des Champions sur ces dernières années, Chelsea. Le club Anglais parviendra à s’offrir un effectif de poids depuis l’arrivée de Roman Abramovitch (homme d’affaires multimilliardaire). 1,34 milliard d’euros au total, sur dix ans.



Top 1, Manchester City

Ce n’est pas vraiment surprenant, mais c’est bien Manchester City qui arrive en tête des clubs de foot les plus dépensiers. Les nouveaux investisseurs permettront à la formation de s’étoffer avec de très grands joueurs. Le total des dépenses ? 1,66 milliard d’euros.









