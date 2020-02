Qu’est devenue Monica Seles, l’ancienne star du tennis féminin ?

Rien n’était plus pareil depuis son agression, en plein match de tennis.

Monica Seles connaîtra, le 30 avril 1993, un drame qui bousculera à jamais sa carrière. L’ancienne star du tennis féminin ne parviendra, dès lors, plus à se hisser à son incroyable niveau.



Le palmarès de Monica Seles est pourtant impressionnant. Pas moins de 53 titres acquis, avec 9 Grands Chelems et 175 semaines en tant que numéro une mondial. Pourtant, l’histoire retiendra surtout cette agression dont elle était victime en 1993, alors que Monica Seles était à son plus haut niveau. Lors du tournoi de Hambourg, et à l’âge de 19 ans, Monica Seles faisait face à Magdalena Maleeva en quart de finale. Lors du changement de côté, un admirateur de Steffi Graf enfoncera une lame de couteau entre les omoplates de l’ancienne star du tennis féminin. Monica Seles sera transportée à l’hôpital, mise hors de danger et rapatriée aux USA. Elle en gardera cependant des séquelles indiscutables, à commencer par une perte de niveau constante.



Retraite, émissions et ambassadrice



Absente des cours pendant 28 mois, Monica Seles évoluera à nouveau dans des matchs en 1995. Néanmoins, elle ne parviendra plus à remporter de tournois majeurs. Sa retraite sportive définitive interviendra en février 2008. Depuis, elle participera à l’émission Danse avec les Stars (éliminée dès la première semaine), et deviendra la figure de proue de nombreuses marques et associations caritatives. Elle écrira également une autobiographie, puis des romans évoquant l’histoire d’apprentis athlètes. En 2016, Monica Seles deviendra ambassadrice du Masters dame de fin de saison, et lutte contre les désordres alimentaires chez les plus jeunes.









