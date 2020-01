Qu’est devenu Michael Jordan ?

Désormais absent des terrains de NBA, Michael Jordan n’en reste pas moins une référence inoubliable.

Sur le papier, Michael Jordan est considéré comme le meilleur joueur de basket de l’histoire ; rien de moins. Celui qui fête ses 56 ans en 2019, aura connu de nombreux succès.

Une référence, Michael Jordan l’est. Avec pas moins de six titres de champions de la NBA, le joueur sera au sommet du basket-ball pendant quasiment 15 longues et belles années. Michael Jordan sera choisi par les Chicago Bulls pendant la draft de 1984, et celui qui est originaire de Brooklyn n’aura de cesse de parfaire sa légende. Celui que l’on nommera Air Jordan parviendra à devenir une légende, notamment par ses nombreuses qualités. Le joueur d’1 mètre 98 se veut rapide, puissant, et un défenseur et intercepteur plus que redoutable. Mais ce ne sera que sept années plus tard, que Michael Jordan parviendra à décrocher sa première bague de champions. En 1991. Cinq autres suivirent, en 1992, 1993, 1996, 1997 et 1998.



Fin de carrière et homme d’affaires



Ce sera en 2003 que Michael Jordan mettra fin à sa carrière. Cependant, ce n’est pas pour autant qu’il prendra du repos. Au contraire. Il est, depuis 1988, à la tête de sa propre marque de chaussures ; Jordan Brand. Et est propriétaire de divers établissements, dont deux restaurants à Chicago et New York. Depuis 2010, Michael Jordan possède la franchise Hornets en NBA ; tout en trouvant le temps pour sa famille. Composée de 5 enfants dont les derniers sont nés en 2014. En 2016, il s’exprimera également sur les violences policières faites aux noirs aux USA. Il déclarera d’ailleurs qu’« En tant qu’Américain fier de son pays, en tant que père qui a perdu son propre père à cause d’un acte de violence insensé, en tant que Noir, j’ai été profondément perturbé par les morts de Noirs tués par les forces de l’ordre, les meurtres lâches et odieux de policiers m’ont mis en colère ».

Partager : Twitter

Facebook