La reconversion de Gabriela Sabatini, star du tennis

Du haut de ses 48 ans, Gabriela Sabatini aura été l’une des meilleures joueuses de tennis.

Joueuse de tennis Argentine, Gabriela Sabatini sera souvent considérée comme l’une des joueuses les plus sexy, et les plus talentueuses. Elle sera même la seule joueuse capable de faire face à Steffi Graf, la numéro une historique du tennis par excellence.



Gabriela Sabatini débuta le tennis a l’âge de six ans, et parviendra très vite à s’imposer une fois la raquette en main. Dans son histoire, elle décrochera son premier tournoi à seulement huit ans. Avant de gagner l’Orange Bowl à 13 ans. En 1984, et après sa victoire à Roland-Garros, la joueuse obtiendra même le statut de numéro une mondiale junior. S’en suit ses débuts professionnels un an plus tard, en 1985, à 15 ans. Sa première participation en Grand Chelem lui offrira une demi-finale, où elle s’inclinera face à Chris Evert. Encore un an plus tard, elle accédera au Top 10 mondial, et elle y restera pendant onze années consécutives. En 1992, Gabriela Sabatini parviendra à gagner son seul titre de Grand Chelem, lors de l’US Open. Mais pas contre n’importe qui. Elle parviendra à faire chuter Steffi Graf. Après quelques ratés, Gabriela Sabatini livrera son dernier match professionnel en octobre 1996, puis prendra sa retraite. Elle est alors âgée de seulement 26 ans.



Une reconversion dans le parfum



Si Gabriela Sabatini est très fermée sur sa vie privée, elle n’aura jamais réagi aux nombreuses rumeurs de la presse. Si celle-ci n’utilise désormais plus de raquette, elle connaîtra une belle reconversion dans le parfum. Dans toute une gamme de parfums en réalité. Lancée lorsque la joueuse avait 16 ans avec la maison Muelhens, cette gamme comprend désormais 17 parfums. Le dernier date de 2013 et se nomme Miss Gabriela. Gabriela Sabatini n’a toutefois pas tourné le dos en sport, puisque celle-ci deviendra accro au vélo, avec six à huit heures d’entraînement chaque semaine. Elle se présentera même dans quelques étapes du Tour de France amateur. En 2007 et 2009. Si l’ancienne star du tennis ne désire plus être exposée publiquement, elle continue de chanter de manière privée. Car oui, elle prend des cours de chant, depuis 1996.



