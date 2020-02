Qu’est devenu Pete Sampras, l’ancien numéro 1 mondial de tennis ?

Il aura marqué le monde du tennis : que devient Pete Sampras, l’ancien numéro un mondial ? Devenu légende de son sport, Pete Sampras a écumé les courts de tennis sur une période de 1988 à 2002, en accumulant de nombreux titres tout au long de sa carrière.



Que devient Pete Sampras ?

De 1988 à 2002, l’Américain Pete Sampras aura décroché pas moins de 64 titres et aura presque tout remporté. Car oui, malgré 14 tournois du Grand Chelem, 2 Coupe Davis et 5 Masters, il y a un tournoi qui manque à Pete Sampras. Le tournoi de Roland-Garros. Pour compenser cela, Pete Sampras détient un joli record. Celui du nombre de saisons terminées à la première place mondial, consécutivement. De 1993 à 1998. 286 semaines de règne absolu. À partir de l’année 2000, Pete Sampras connaîtra une baisse de performances nette. Et prendra sa retraite en 2003, un an après une victoire en finale de l’US Open. Contre André Agassi.



Discrétion, Hall of Fame et œuvres caritatives



Marié depuis 2000, il aura eu deux enfants. Cependant, Pete Sampras continu toujours de jouer, ponctuellement, au tennis. Il passe également beaucoup de temps sur les courts de golf, et devient grand amateur de formule 1 et de basket. Pete Sampras sera ensuite intronisé au Hall of Fame en 2007, avant de publier son autobiographie, A Champion’s Mind : Lessons from a Life in Tennis. Tout au long de sa retraite, il participera à plusieurs exhibitions dans le seul but d’aider diverses œuvres caritatives. Avec un objectif simple, 100 dollars reversés aux associations, pour chaque ace effectué. Cependant, et actuellement, Pete Sampras ne fera que très peu parler de lui.



