Ballon d’or et valeur d’un footballeur : les stats

Sur le papier, une récompense comme le Ballon d’or peut fortement influer sur la valeur d’un footballeur.



Pour faire suite à la cérémonie du Ballon d’or, il faut savoir que récupérer ce symbole peut avoir une forte influence sur la valeur d’un joueur. En effet, le Ballon d’or permet de désigner le meilleur joueur du monde de l’année.



Une récompense suprême



Ici, il convient de souligner que le Ballon d’Or représente la récompense la plus importante pour un joueur de football. Obtenir ce titre permet également de voir sa valeur grimper ; et il en va de même pour les nominés au Ballon d’or. Grâce à Christophe Lepetit et Loïc Ravenel, deux économistes du sport, il est possible de découvrir les stats qui se cachent derrière le prix d’un joueur. Et cela peut parfois aller très loin.



Un marché qui n’est pas homogène



Avant d’aller plus loin, il faut mettre en avant le fait que le marché des footballeurs professionnels n’est pas réellement homogène. Bien au contraire. D’autant que les joueurs ne sont pas substituables entre eux. En effet, les joueurs de foot les plus connus auront de grandes facilités pour les négociations de salaires. Et cela impactera directement les indemnités de transfert. La valeur d’un joueur est notamment calculée en fonction de ses réalisations dans l’année, mais aussi en fonction du nombre de sélections dans l’équipe nationale.



Comment établir la valeur d’un footballeur ?



Pour réussir, au mieux, à établir la valeur d’un footballeur, certains critères entrent en compte. À commencer par la performance et le poste occupé. Ainsi, un attaquant vaudra toujours plus qu’un défenseur. À cela s’ajoute l’activité globale dans le club ; aussi bien les buts, que les passes décisives et les caractéristiques physiques. Les blessures par exemple. Impossible de passer outre la remise du Ballon d’Or, ou le titre de meilleur buteur d’un championnat. C’est d’ailleurs pour cela qu’un joueur de foot Européen ou Américain sera toujours privilégié, face à un joueur Africain ou Asiatique. Même si cela ne sera jamais vraiment avoué.









