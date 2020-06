Quel club de foot paie le plus ses joueurs ?

Certains clubs possèdent une plus grande notoriété sur le plan sportif, et se doivent, pour rester au sommet, d’injecter une lourde part de salaire.

Cela n’est pas un secret, mais les clubs de football doivent payer leurs joueurs ; notamment pour qu’ils restent. Retour donc sur les clubs de foot qui paient le plus ses joueurs.

Une masse salariale est plus ou moins importante en fonction du club, et de son statut. Ainsi, et sur le plan Européen, c’est Arsenal qui arrive dixième des clubs qui paient le plus ses joueurs. Ici, pas moins de 232 millions d’euros sont consacrés aux salaires. Autre club Anglais, Liverpool. 241 millions d’euros. Vient ensuite Chelsea ; toujours en Premier League, qui paie ses joueurs à hauteur de 256 millions d’euros. Autre club avec de nombreuses stars du ballon rond, Manchester City. 257,5 millions d’euros sont destinés à payer les joueurs. Contre 259 millions d’euros pour la Juventus ; notamment depuis l’arrivée récente de Cristiano Ronaldo. Direction l’Allemagne ensuite, où le FC Bayern Munich cumule 265 millions d’euros pour payer ses joueurs.

La France et l’Espagne

Encore assez loin des plus gros clubs Européens, le club Français de la capitale, le PSG, destine 272 millions d’euros à ses joueurs. Le top 3 enflamme les salaires. Manchester United octroi la somme de 337 millions d’euros à ses joueurs. Direction l’Espagne pour découvrir les clubs Européens qui paient le plus ses joueurs. Ainsi, le Real Madrid arrive second, avec pas moins de 395 millions d’euros de salaires. Enfin, et sans surprise, c’est bien le FC Barcelone qui est le club de foot qui paie le plus ses joueurs. 487 millions d’euros sont dépensés.

