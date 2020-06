Qu’est devenu Jean-Pierre Papin ?

Joueur de football connu et très apprécié, Jean-Pierre Papin, victorieux d’un Ballon d’Or est au centre du terme papinades.

À un peu plus de 55 ans depuis début novembre 2018, il est temps de se demander quelle reconversion le joueur aura effectué. Dans les faits, les retournés acrobatiques et autres reprises (les fameuses papinades) sont restées présentes.

Dans sa carrière, Jean-Pierre Papin aura connu une ascension fulgurante. Effectuant ses débuts à l’âge de 7 ans dans le Nord de la France (club de Jeumont), il sera surtout révélé lors de son passage au FC Bruges, dans les années 1980. Sa carrière prendra une autre tournure avec l’Olympique de Marseille. En effet, en six saisons et 311 matchs joués, Jean-Pierre Papin inscrira pas moins de 204 buts. En 1991, il obtiendra le Ballon d’Or et deviendra le troisième Français à réaliser cet exploit ; après Raymond Kopa et Michel Platini. En équipe de France, Jean-Pierre Papin connaîtra la Coupe du Monde 86 et l’horreur de l’Euro 92. En 2004, il tentera de se reconvertir en entraîneur, mais clairement sans succès.

Que fait Jean-Pierre Papin depuis la fin de sa carrière de footballeur ?

Comme certains autres joueurs de football, Jean-Pierre Papin se reconvertira en rôle de consultant sportif. Il évoluera sur TF1, France Télévisions, RTL, ou encore Canal +. Avant de prendre la direction de BeIN Sports, depuis 2012 maintenant. À côté, Jean-Pierre Papin s’occupe de l’association Neuf de cœur, association créée en 1996. Cette dernière offre un soutien aux parents dont les enfants souffrent de lésions cérébrales. Pour parfaire son soutien, Jean-Pierre Papin organise, chaque année, une cyclosportive. Tous les bénéfices obtenus sont reversés à l’association.

