Véritable légende du ballon rond, le Brésilien Ronaldo a quitté les terrains depuis quelques années déjà. Que devient Ronaldo après tout ce temps ?

Dans les années 1990, et jusqu’au début des années 2000, Ronaldo ; qui se nomme d’ailleurs Ronaldo Luis Nazario de Lima, a connu de grands succès. À noter notamment, deux ballons d’or en 1997 et 2002, et deux titres de champion du monde, en 1994 et 2002.

Sur le terrain, Ronaldo était connu et reconnu pour sa grande aisance technique, mais également pour sa dextérité incroyable devant le but. À un point tel, qu’il ne tardera pas à devenir une véritable idole pour toute une génération. De 2002 à 2007, Ronaldo a évolué aux côtés des plus grands. Comme Zidane, Figo ou encore Beckham. Cependant, depuis son arrivée à Milan en 2007, les choses seront plus compliquées. Entre blessures et fatigue, Ronaldo ne sera plus très présent sur les terrains. Début d’un véritable calvaire pour le joueur Brésilien.

Du poids, des scandales et de l’humanitaire

Ronaldo apparaissait alors bien souvent à la une des magazines, avec des prostitués travestis, et avec de nombreux kilos en plus. Lors de sa retraite sportive en 2011, Ronaldo annoncera que ce problème de poids provenait d’une hypothyroïdie. Plus tard, en tant que participant d’une émission de télé-réalité Brésilienne sur le régime, Ronaldo parviendra à perdre pas moins de 17 kilos. Depuis, Ronaldo se concentre beaucoup sur des activités humanitaires et caritatives. Notamment auprès de l’ONU. Au Brésil, Ronaldo est l’ambassadeur de la lutte contre l’analphabétisme, et travaille avec la Croix-Rouge. Cependant, le foot fait toujours partie de la star. Il aura même été pressenti en tant qu’entraîneur du Paris Saint-Germain. En attendant, il n’hésite pas non plus à commenter des matchs de football à la télévision.

En vidéo, une sélection des plus beaux buts de Ronaldo

