Que devient Aimé Jacquet depuis 1998 ?

Voilà vingt ans qu’Aimé Jacquet aura permis à la France d’obtenir son premier sacre en Coupe du Monde de football.

Mais que devient-il depuis ? Il aura notamment coupé tout contact avec la presse lors des quatre dernières années, avant de revenir pour le match de gala entre France 98 et Fifa 98, cet été.

Aimé Jacquet profite aujourd’hui d’une retraite plus que méritée. Installé à Annecy, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France profite de sa famille et de ses deux autres passions ; le ski et les raquettes. Henry Emile, ancien adjoint d’Aimé Jacquet, déclarait d’ailleurs qu’Aimé Jacquet « a quelques problèmes de dos mais ça va mieux. C’est quelqu’un qui a toujours fait beaucoup de sport. Petit à petit, il retrouve des sensations et du plaisir à travers la marche ». Cela faisait quatre ans qu’Aimé Jacquet n’avait plus de contact avec la presse. Pour Henry Emile, cela montrait que « Sa volonté est de ne répondre à personne parce qu’il y a trop de demandes. Il veut être tranquille. Cela représente trop de sollicitations. Vous ne maîtrisez plus rien, vous êtes appelés pour réagir en permanence »

La dernière d’Aimé Jacquet

Ce match de football de gala entre France 98 et Fifa 98 était donc la dernière apparition d’Aimé Jacquet en tant qu’entraîneur sur le terrain. À plus de 76 ans, il ne regrette aucun de ses choix qui aura mené la France à sa première étoile. Cela ne fait néanmoins nul doute qu’il ne sera pas possible de célébrer les 30 ans du sacre. Henry Emile soulignait également que « Tous les ans, alors que les médias ne le savent pas, on se retrouve au mois de décembre pour dîner tous ensemble. Ça, on va continuer à le faire. Pour le reste en revanche… ». Avant de rajouter qu' »On préférera conserver une image positive auprès du public. Les joueurs pourront revenir sur ce qu’ils ont vécu, à la télé ou ailleurs, mais ce qui est certain, c’est qu’ils ne seront plus dans l’action sur le terrain. L’histoire de 98 ne se terminera jamais ».

