Une nouvelle vie pour Laure Manaudou

Très peu présente sur la scène médiatique actuellement ; en dehors de son passage à l’émission Fort Boyard sur France 2, Laure Manaudou se montre discrète.

En dehors de ce passage à l’émission Fort Boyard ; en compagnie de son frère Florent Manaudou, difficile de voir encore la nageuse à l’écran. Mais que devient-elle donc ?

Bien que Laure Manaudou ait pris sa retraite sportive, ses journées restent bien remplies. Il était aussi possible de l’apercevoir il y a peu aux côtés de son frère, lorsque ce dernier tentait de grappiller quelques médailles d’or. Sa vie sportive sera notamment mise de côté afin de se consacrer à sa famille, récemment agrandie. Après Manon, premier enfant issu de son couple avec Frederick Bousquet, Laure Manaudou avait ainsi donné naissance à son second enfant, Lou, en juillet 2017. Ce dernier aura récemment fêté son premier anniversaire.

Pour Laure Manaudou, les bonnes actions avant tout

Ce second enfant est issu de l’amour entre Laure Manadou et Jérémy Frérot, l’un des deux Fréro Delavega. S’ils sont ensemble depuis 2015, c’est bien souvent cachés qu’ils vivaient cet amour. Le pas médiatique sera franchi. Le couple s’étant marié au mois de mai, dans le sud. Laure Manaudou reste cependant vraiment discrète, et ne se montre qu’à de rares occasions. Ou lorsqu’il s’agit de prendre la défense de causes qui tiennent beaucoup à cœur à la nageuse. Comme cette émission de Fort Boyard, ou Laura Manaudou avait répondu présent pour tenter de remporter un maximum d’argent pour l’association Naevus 2000. Cette association lutte contre les maladies génétiques rares. La nouvelle Laure Manaudou, c’est ça aussi.

