OM : 5 buteurs inoubliables de l’Olympique de Marseille

Le club de football de Marseille est un club historique de l’histoire Française ; et les buteurs le sont tout autant.

En évoluant dans le championnat de Ligue 1 ; mais également dans diverses coupes européennes, l’OM aura parfait son palmarès au cours des années. Notamment grâce à des buteurs d’exception.

Jean-Pierre Papin

Numéro 9 par excellence, Jean-Pierre Papin est également le numéro 9 le plus connu de l’histoire de l’Olympique de Marseille. Il aura évolué à l’OM de 1986 à 1992. Soit six belles années pour le club. En 254 matchs avec l’Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin aura inscrit pas moins de 185 buts. Sur six années, il terminera aussi meilleur buteur de Ligue 1 à cinq reprises. En 1991, il obtiendra également un ballon d’or.

Didier Drogba

Avant d’évoluer avec le club Anglais de Chelsea, Didier Drogba aura marqué les esprits en Ligue 1, lors de son passage à l’OM. Bien qu’il ne restera au club qu’une année, Didier Drogba parviendra à inscrire 33 buts en 52 matchs.

Rüdi Voller

Bien qu’il n’aura pas inscrit énormément de buts en évoluant sous les couleurs de l’Olympique de Marseille (28 buts en 73 matchs), Rüdi Voller possède une place de choix chez les spectateurs. En effet, il sera une pièce maîtresse de la victoire en Ligue des Champions, en 1993.

Josip Skoblar

En remontant un peu plus loin dans l’histoire, il est possible d’y retrouver Josip Skoblar, international Yougoslave. Lors de son passage à l’OM, de 1969 à 1974, l’attaquant aura inscrit 158 buts en 194 apparitions. Depuis 1999, il est dans le staff technique de Marseille, et s’y trouve encore aujourd’hui.

André-Pierre Gignac

Évoluant à l’Olympique de Marseille entre 2010 et 2015, André-Pierre Gignac n’aura jamais déçu le club, et le soutiendra encore aujourd’hui après son départ. En 188 matchs, il inscrira pas moins de 77 buts.

