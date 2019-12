Ces 5 sportives sont les plus payées du monde

La liste de Forbes établit le classement des sportives les mieux payée dans le monde. Une certitude s’installe pour déterminer la discipline-reine dans sport féminin : c’est le tennis qui paie le plus.

Pour établir ce classement, Forbes a tenu à prendre en compte les gains des compétitions, mais également les gains issus des contrats de sponsors sur les 12 derniers mois. Dans ce top 5, toutes les sportives jouent au tennis.

Maria Sharapova

Certainement l’une des athlètes féminines les plus connues à travers le globe. Pourtant, la joueuse Russe n’arrive qu’en dernière position de ce classement, avec 10,5 millions de dollars gagnés. Cela s’explique notamment par le fait que Maria Sharapova n’a pas gagné de grand prix durant cette période. Les contrats avec Nike, Porsche et Evian lui permettront néanmoins d’obtenir 9,5 millions de dollars. Et 1 million des performances sportives.

Garbine Muguruza

En quatrième position, Garbine Muguruza, avec 11 millions de dollars gagnés. Avec deux tournois du Grand Chelem à son actif, la joueuse obtiendra 5,5 millions de dollars. Le reste provient des contrats avec Beats by Dre et Rolex.

Sloane Stephens

En devenant une jeune championne l’an dernier lors de l’US Open, Sloane Stephens aura récolté 5,7 millions de dollars en performances sportives. Les contrats avec des marques comme Nike, Colgate et Mercedes-Benz auront doublé cette somme.

Caroline Wozniacki

Ancienne numéro une mondial de 2010 à 2012, la joueuse Danoise aura notamment réussi à remporter l’Open d’Australie. Pas moins de sept millions de dollars à son actif. La somme sera presque doublée grâce aux contrats de sponsors avec Rolex et Adidas.

Serena Williams

Il n’est plus besoin, désormais, de présenter la joueuse Serena Williams. Bien qu’elle n’ait gagné que 62 000 dollars en exploits sportifs sur la période concernée, ses contrats auront fait le reste. Pour rappel, elle était absente des courts lors de sa grossesse. Ses contrats de sponsors lui auront tout de même rapporté la somme de 18 millions de dollars.

