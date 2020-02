Grand Prix de France de Formule 1, l’écrin du circuit Paul Ricard

De retour au calendrier du championnat de Formule 1 après dix longues années d’absence, le Grand Prix de France de Formule 1 était une réussite.

Pas moins de 160 000 spectateurs se sont donc rejoints dans les tribunes du circuit Paul Ricard. Et durant l’intégralité du week-end de course.

Les essais du jeudi ont attiré du monde, tout comme ceux de vendredi. Le samedi des qualifications, ce sont 50 000 personnes qui ont vibré, et 60 000 le dimanche de la victoire de Lewis Hamilton sur sa Mercedes. Et le public ici était très varié. Allant de l’amateur de mécanique, à la famille avec enfants, en passant par le simple amateur de fête. Des démonstrations aériennes étaient aussi de la partie. Avec la patrouille de France et Franky Zapata, l’homme volant. Si Lewis Hamilton remportait une nouvelle victoire ici, le podium était complété par Max Verstappen, second, et Kimi Räikkönen, troisième. Sebastian Vettel, quant à lui, terminait cinquième de la course. Deux des trois Français engagés pour la course ont abandonné après un accrochage au premier tour. Sébastien Grosjean sauvait l’honneur en atteignant la onzième place.

David Guetta et retombées économiques

Lors du Grand Prix de France de Formule 1, les amateurs de musique ont aussi retrouvé un concert de David Guetta pour clôturer le week-end. Malgré la pluie, l’ambiance était présente et les nouveaux morceaux aussi ! Les retombées économiques sont, quant à elles, évaluées à 65 millions d’euros. 500 emplois durables ont aussi été créés par ce Grand Prix de Formule 1 de retour en France après dix années d’absence. Il ne fait nul doute que l’an prochain sera tout aussi intense.

Partager : Twitter

Facebook