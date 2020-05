Les 3 cols mythiques à faire absolument à vélo

Le Tour de France de cyclisme a offert de belles émotions ; et l’envie de grimper certains cols à vélo pour les plus téméraires.

Certaines ascensions sont devenues mythiques et très appréciées des cyclistes sur un plan mondial. Pour un réel défi ; mais pour un paysage à couper le souffle également, il suffira de se tourner vers les trois cols suivants.

Le col de l’Angliru

Situé dans le Nord-Ouest de l’Espagne, le col de l’Angliru se trouve dans la région des Asturies et se veut être l’un des plus difficiles du monde. Lors de la Vuelta ; le tour cycliste d’Espagne, le col de l’Angliru est d’ailleurs l’étape reine ! Le col s’élève à 1 570 mètres de hauteur et affiche des pentes d’une moyenne de 20 %. L’ancien chemin de transhumance des chèvres est capable de faire trembler les cyclistes les plus aguerris.

Le Mont Ventoux en Provence

Nouvelle étape reine, mais du Tour de France cette fois-ci, le Mont Ventoux possède bien des qualités. Situé en Provence, le Mont Ventoux se hisse à une hauteur de 1 912 mètres et attire de nombreux cyclistes chaque année. Depuis Bédoin, il faut compter 25 kilomètres pour atteindre le sommet, en empruntant des pentes de 10 % de moyenne. Au sommet, la vue sur les Alpes est incroyable.

Il passo dello Stelvio

Direction l’Italie pour le troisième col mythique à faire absolument en vélo. Ce col est d’ailleurs le deuxième plus haut d’Europe et une étape très redoutée du Giro lorsque le col est praticable. L’ascension par le versant Nord y est très physique. 26 kilomètres en tout, avec un dénivelé de 1 808 mètres.

Partager : Twitter

Facebook