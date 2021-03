Comment regarder le match de Ligue 1 AS Monaco Lille en direct : Résultat, replay buts et résumé ASM LOSC en streaming

La Ligue 1 de football en direct à la télévision sur Canal + > Ce soir, le championnat de Ligue 1 de football reprend ses droits, avec une affiche entre deux extrêmes du classement. Vous pouvez regarder le match de Ligue 1 AS Monaco Lille en direct sur Canal + Sport, à partir de 21 heures ce vendredi 16 mars 2018.

Pour l’entame de cette nouvelle journée du championnat de Ligue 1 de football ; la 30e journée, l’AS Monaco ouvre le bal et accueille la formation de Lille, qui connaît toutes les difficultés du monde à se sortir de la situation compliquée que l’on connaît. Avec un championnat très serré cette saison, la moindre erreur peut être fatale et certaines équipes en ont déjà fait les frais. Une formation actuellement relégable peut encore espérer rejoindre l’Europe la saison prochaine, mais à la seule condition de s’imposer à chaque sortie. Si l’objectif n’est donc pas encore rayé du côté du LOSC, la position de la formation ne laisse que peu d’espoir. Pire encore, la descente en Ligue 2 est envisagée, à moins d’enchaîner les victoires.

Car oui, difficile, avec 30 points ou moins, d’espérer se maintenir à l’heure actuelle. La certitude des formations, atteindre la barre des 40 points pour être serein. Ce soir, le déplacement du LOSC du côté de l’ASM se veut alors d’une importance capitale. Face à l’ancien Champion de France qui est quasi-assuré de rejoindre l’Europe dans les prochains mois, Lille n’a pas d’autres choix que s’imposer pour faire oublier cette saison compliquée. Toujours en grandes difficultés, le LOSC aura également connu, lors de la 28e journée, un nouveau revers face à l’OGC Nice, sur le score de deux buts à un, juste après une défaite à domicile contre Angers. Difficile donc, dans de telles conditions, d’imaginer un LOSC assez puissant pour faire trembler l’AS Monaco ce soir.

Si vous cherchez à savoir comment regarder le match de Ligue 1 AS Monaco Lille en direct, sachez que la retransmission s’effectue sur Canal + Sport, dès 21 heures ce vendredi soir. Le résultat, le replay des buts et le résumé du match ASM LOSC en streaming seront également à voir sur Internet, plus tard dans la soirée.

