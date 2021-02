Regarder l’Europa League et les matchs en vidéo : Scores en direct, replay buts

L’Europa League de football et les matchs de l’OM et de l’OL en direct à la télévision > Ce soir, et après une folle Ligue des Champions, place aux matchs retours de l’Europa League, avec, en point d’orgue de la soirée, le match de Marseille et de Lyon. Vous pouvez regarder l’Europa League et les matchs Athletic Bilbao Marseille et Lyon CSKA Moscou en vidéo live sur W9 et BeIn Sports, dès aujourd’hui.

Pour le premier match de cette soirée de Ligue Europa, les regards se tournent tout naturellement vers le club de l’OL, qui pour l’occasion du match retour des huitièmes de finale de la compétition, accueille la formation Russe du CSKA Moscou. Après un match aller fou, charge à Lyon de réussir à s’imposer devant son public, pour enchanter le stade et le football Français. Si les récentes prestations du championnat de Ligue 1 ne sont pas forcément là pour faire sourire les supporters Français, l’on sait que Lyon peut se montrer à la hauteur de tels évènements. Reste désormais à confirmer, sans se faire surprendre.

Regarder l’Europa League et les matchs Athletic Bilbao Marseille et Lyon CSKA Moscou en vidéo : Scores OM OL en direct, replay buts

Le même bilan est à retrouver du côté de Marseille, qui, après son match devant son public, connaît la plus compliquée des situations. En effet, si le match aller des huitièmes de finale de l’Europa League se déroulait à domicile dans son stade et devant ses fervents supporters, ce match à l’extérieur peut se montrer bien plus pénible à négocier. Pour que les rêves de compétition Européenne ne s’arrêtent pas ce soir, il faudra une grande formation de l’OM, sous peine de connaître une douche froide, qui pourrait également refroidir Marseille pour le reste du championnat de Ligue 1.

Sachez qu’il vous est possible de regarder l’Europa League de football et les matchs Athletic Bilbao Marseille et Lyon CSKA Moscou en vidéo à la télévision, dès 19 heures sur BeIn Sports pour la rencontre de Marseille, et à partir de 21 heures pour le match de Lyon. Les scores des matchs de l’OM et de l’OL sont également à regarder en direct sur Internet, avec le replay des buts plus tard dans la soirée.

Partager : Twitter

Facebook