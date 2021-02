Comment voir le match du FC Barcelone en direct live : Ligue des Champions en replay vidéo, buts FCB

Le football et la Ligue des Champions en direct à la TV > Après les matchs de la veille, la Ligue des Champions se poursuit pour les dernières formations présentent dans ce tour. L’objectif est clair, s’imposer pour briller et poursuivre les efforts dans la compétition. Il est possible de voir le match Besiktas Bayern dès 18 heures sur BeIn Sports, et FC Barcelone Chelsea dès 21 heures sur Canal + à la télévision.

Pour cette nouvelle soirée de Ligue des Champions, l’on retrouve deux grandes formations qui apparaissent bien souvent comme les favorites de la compétition, le Bayern Munich et le FC Barcelone. Pour ces deux formations, poursuivre la Ligue des Champions se doit d’être une évidence, mais l’une est clairement mieux placée que l’autre pour cela. En s’étant imposé sur le score de cinq buts à zéro, le suspens n’est plus réellement de mise du côté du Bayern Munich ; bien qu’une surprise soit toujours possible du côté du Besiktas, qui devra tout donner devant son public afin d’espérer une remontada comme l’avait fait le FC Barcelone l’an passé. Néanmoins, et même à domicile, difficile d’imaginer que le Besiktas puisse arracher une qualification face à un Bayern Munich remonté, mais ne sait-on jamais.

Comment voir le match Besiktas Bayern et FC Barcelone Chelsea en direct live : Ligue des Champions en replay vidéo, buts FCB

De l’autre côté, les amateurs de ballon rond retrouveront un match entre le FC Barcelone et Chelsea, une opposition de style qui avait déjà permit à Chelsea de s’imposer face au FC Barcelone. Historiquement également, rien ne peut empêcher Chelsea de poursuivre l’aventure, d’autant que l’on sait la force de Chelsea à exploser, que ce soit à domicile ou à l’extérieur. Toutefois, l’on soulignera que le FC Barcelone, devant son public, peut faire des miracles et que, si le score du match aller (1-1) reste en l’état, ce serait bien le FC Barcelone qui poursuivra l’aventure grâce à la règle du but à l’extérieur. Charge donc à Chelsea de se porter vers l’avant, en se montrant intraitable défensivement sous peine de connaître une soirée sombre.

Si vous cherchez à savoir comment voir le match Besiktas Bayern et FC Barcelone Chelsea en direct live, sachez que les retransmissions se font en direct live sur BeIn Sports et Canal +, respectivement dès 18 et 21 heures ce mercredi soir. La Ligue des Champions en replay vidéo, avec les buts du FCB, est également à revoir sur Internet, une fois le coup de sifflet final donné.

Partager : Twitter

Facebook