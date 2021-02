Voir la Ligue des Champions en direct streaming : Replay buts en vidéo et scores des matchs

La Ligue des Champions de football en direct à la télévision > Place, ce soir, aux matchs retours de la Ligue des Champions, avec des oppositions très attendues, entre le club Anglais de Manchester United face aux Espagnols du FC Séville, et l’AS Roma contre le Shakhtar. Vous pouvez voir la Ligue des Champions en direct streaming sur Canal + et BeIn Sports, à partir de 21 heures ce mardi 13 mars 2018.

C’est donc une nouvelle soirée de football que l’on retrouve ce soir, avec la phase retour des nouveaux matchs de Ligue des Champions. Soirée parfait pour les amateurs de ballon rond, puisque Manchester United accueille le FC Séville, avec la ferme intention de se qualifier pour le prochain tour de la compétition. Lors du match aller et de ce déplacement de Manchester United au FC Séville, les Anglais avaient réussi à tenir tête aux Espagnols, parvenant même à décrocher le match nul, zéro partout. Lorsque l’on sait l’importance de ne pas encaisser de buts lors d’un tel déplacement, l’on ne pourra que confirmer que toutes les cartes sont en possession de Manchester United. Attention cependant à ne pas se faire surprendre, puisque qu’un but du FC Séville à l’extérieur, pourrait coûter très cher.

Voir la Ligue des Champions en direct streaming : Replay buts vidéo et scores matchs Manchester United FC Séville et AS Roma Shakhtar

L’autre match de la soirée oppose l’AS Roma et le Shakhtar. Là aussi, la rencontre sera à suivre de près, d’autant que l’AS Roma se sera incliné lors du match aller, sur le score de deux buts à un. Désormais devant son public, l’AS Roma devra pousser pour revenir au score cumulé, mais attention, là aussi, à ne pas encaisser de but, sous peine de connaître une soirée difficile.

Sachez que vous pouvez voir la Ligue des Champions en direct streaming sur BeIn Sports et Canal +, dès 21 heures ce mardi 13 mars. Le replay des buts en vidéo et les scores des matchs Manchester United FC Séville et AS Roma Shakhtar seront également à regarder sur Internet, un peu plus tard dans la soirée.

Partager : Twitter

Facebook