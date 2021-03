Le championnat de Ligue 1 de football en direct à la télévision > Pour l’occasion de cette nouvelle journée du championnat de Ligue 1, l’on retrouve une affiche entre le RC Strasbourg et l’AS Monaco. Vous pouvez regarder la Ligue 1 et le match RC Strasbourg AS Monaco en direct vidéo sur Canal +, à partir de 20 heures 45 ce vendredi 9 mars 2018.

Ce soir, la Ligue 1 de football reprend ses droits et offre une affiche entre le RC Strasbourg et l’AS Monaco. C’est donc pour l’occasion de l’entame de la 29e journée du championnat de Ligue 1, que le RCS accueille à la Meinau l’ASM et ses fortes ambitions. Avec la situation actuelle du classement, l’AS Monaco ; bien que la formation ne puisse plus réellement revenir sur le PSG ; sauf coup de tonnerre, se doit d’engranger des points pour ne pas faire une croix sur un podium actuellement très disputé.

Comment regarder la Ligue 1 et le match RC Strasbourg AS Monaco en direct vidéo : Replay buts RCS ASM en streaming

Il y a deux journées de ça, l’AS Monaco connaîtra un spectaculaire match nul face à Toulouse ; trois buts partout. En ayant une nouvelle fois perdu de précieux points à la course Européenne, l’AS Monaco enchaîne les mauvaises manœuvres. La formation pourrait bien se rattraper face au RCS, qui a un tout autre objectif en tête, celui du maintien. Très proche de retourner en Ligue 2 dès la saison prochaine, le RC Strasbourg se doit d’enfin se bousculer pour ne pas regretter des rencontres importantes. Après avoir été la première formation à faire chuter le Paris Saint-Germain cette saison, le RC Strasbourg connaîtra de nouveaux déboires. La fin de saison pourrait se montrer très surprenante, surtout si la situation actuelle venait à se poursuivre.

Si vous chercher à savoir comment regarder la Ligue 1 et le match RC Strasbourg AS Monaco en direct vidéo, sachez que la retransmission s’effectue sur Canal + Sport, dès 20 heures 45 ce vendredi. Le replay des buts du match RCS ASM en streaming est également disponible sur Internet.

