Comment voir la Ligue des Champions en direct :, scores et replay buts

Place aux nouveaux matchs de Ligue des Champions ce soir, avec le déplacement de la Juventus et du FC Bâle pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Vous pouvez voir la Ligue des Champions en direct streaming à la télévision sur Canal + et BeIn Sports, à partir de 20 heures 45 ce mercredi 7 mars 2018.

Ce soir, la Ligue des Champions se poursuit et l’occasion est parfaite de suivre de près la performance de la Juventus, et de Manchester City. Pour la première formation ; celle de la Juventus, l’on se déplace en Angleterre, dans le stade de Tottenham, avec la ferme intention de ne pas prendre de buts, sous peine de connaître un moment douloureux. Lors du match aller, la Juventus, alors à domicile, n’aura pas réussi à se montrer suffisamment constante défensivement pour remporter une victoire. Pire encore pour la Juventus, puisque Tottenham parviendra à inscrire deux buts, et deux buts lourds de conséquences, puisqu’à l’extérieur. Pour la Juventus, il est question d’inscrire un but, mais sans pour autant se laisser surprendre par un adversaire fort devant son public. Un faux-pas et la Juventus pourrait bien se voir éliminer de cette Ligue des Champions.

Comment voir la Ligue des Champions en direct streaming : Tottenham Juventus et Manchester City FC Bâle en streaming, scores et replay buts

De l’autre côté, Manchester City accueille la formation Suisse du FC Bâle, et l’on ne voit pas réellement comment Manchester City pourrait passer à côté de sa qualification. En s’imposant à l’extérieur sur le score de quatre buts à zéro, la victoire de Manchester City était nette et la messe semble dite pour le FC Bâle, qui, à moins d’un exploit historique, ne se déplacera en Angleterre que pour sauver son honneur.

Si vous cherchez à savoir comment voir la Ligue des Champions en direct streaming, sachez que la retransmission s’effectue sur Canal + et BeIn Sports, dès 20 heures 45 ce 7 mars. Vous pouvez aussi revoir les matchs Tottenham Juventus et Manchester City FC Bâle en streaming, avec les scores et le replay des buts sur Internet.

