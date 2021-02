Regarder la Coupe de France en live : replay vidéo des buts

La Coupe de France de football en live à la télévision > Ce soir, place à la dernière affiche des quarts de finale de la Coupe de France de football, une opposition entre la formation de Caen ; qui reçoit, et celle de l’OL, qui se déplace. Vous pouvez regarder la Coupe de France en live avec le match Caen Lyon en direct à la télévision sur Eurosport 2, dès 21 heures ce jeudi soir.

Pour cette dernière affiche des quarts de finale de la Coupe de France de football, l’équipe de Caen reçoit la formation de Lyon, et entend bien poursuivre sur sa folle lancée de Coupe. Lors des tours précédents, Caen n’a pas spécialement affronté les formations les plus en vogue du football Français ; seule la rencontre face au FC Metz s’est montré plus compliquée à gérer, à un point tel que Caen aura prolongé le suspens jusqu’à la terrible séance de tirs au but, et ce, tout en étant réduits à dix. De son côté, Lyon aura connu une Coupe de France bien plus mouvementée.



En effet, l’OL est l’une des formations qui aura connu le parcours de Coupe de France le plus compliqué. Lors de son entrée dans la compétition, l’OL affrontait Nancy, avant de se défaire de l’AS Monaco, lors des 16es de finale. Les 8es de finale offraient une rencontre face à Montpellier, et confirmait que jamais Lyon n’évoluait à domicile dans cette Coupe de France ; et ce match face à Caen n’est pas prêt de déroger à la règle. Historiquement, les deux formations sont pourtant assez proches. Si Lyon s’est imposé lors du dernier match, c’est bien Caen qui avait remporté le précédent. Bien que Lyon soit encore devant au nombre total de victoires, Caen reste à l’affût de la moindre erreur Lyonnaise.



