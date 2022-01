La Ligue 1 de football et le match du RCS en direct à la télévision sur Canal + > Place au départ de la nouvelle journée de Ligue 1, qui se doit de profiter à l’une des deux formations du soir. Dans cette Ligue 1 compliquée, le moindre résultat est plus qu’important. Il est possible de regarder le match RC Strasbourg Montpellier en direct streaming sur Canal + Sport, à partir de 21 heures ce vendredi 23 février 2018.

Pour l’occasion de cette 27e journée du championnat de Ligue 1, c’est le RC Strasbourg et la formation de Montpellier qui ouvrent le bal des rencontres. Entre les deux formations, les objectifs de fin de saison sont différents ; si Montpellier est très désireux de retrouver l’Europe dans les prochains mois, le RC Strasbourg, de son côté, veut se maintenir dans l’élite, avant tout. Après un début de saison catastrophe pour le RCS, la formation Alsacienne parviendra toutefois à obtenir assez de bons résultats pour s’extirper de la zone rouge. Attention cependant, puisque lorsque l’on regarde de plus près ce championnat, l’on ne pourra que constater à quel point le championnat se veut serrer ; la moindre erreur peut être fatale.

Regarder le match RC Strasbourg Montpellier en direct streaming : Voir la Ligue 1 en live, résumé et replay buts RCS en vidéo

Lors de la 25e journée de Ligue 1, le RC Strasbourg parviendra à s’imposer sur le score de deux buts à un contre Troyes, ce qui permettra au RCS de souffler un peu avant ce match face à Montpellier. Face à Montpellier néanmoins, le défi est de taille ; Montpellier est l’une des formations assez proche de l’Europe, et qui ne compte pas laisser sa place. La dernière rencontre entre les deux formations s’était soldée sur un match nul, un but partout. Devant son public, le RCS aura à cœur de faire mieux.

Vous pouvez regarder le match RC Strasbourg Montpellier en direct streaming sur Canal + Sport, dès 21 heures ce vendredi soir. Vous pouvez aussi voir la Ligue 1 en live, avec le résumé et le replay des buts du RCS en vidéo sur Internet.

