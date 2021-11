La Ligue des Champions est à voir en direct à la télévision pour suivre le match de l’AS Rome et de Manchester United > Ce soir, ce sont les derniers matchs de cette phase allée des 8es de finale de la Ligue des Champions qui se présentent. Au programme, l’AS Rome face au Chakhtar et Manchester United contre le FC Séville. Vous pouvez regarder la Ligue des Champions en direct live à la TV sur BeIn Sports et Canal +, ce mercredi 21 février dès 20 heures 45.

Pour l’occasion de la dernière journée des 8es de finale de la Ligue des Champions en direct, l’AS Rome se déplace au Chakhtar, et entend réussir à bousculer cette formation leader de son championnat. Mais la lutte s’annonce rude, d’autant plus rude que depuis 2011, jamais l’AS Rome n’aura réussie à se défaire du Chakhtar. Au total, deux rencontres de Ligue des Champions, et deux victoires en faveur du Chakhtar, sur le score de trois à zéro à domicile, et trois buts à deux lors du déplacement du Chakhtar. En Ligue des Champions, le Chakhtar parviendra à terminer à la seconde place de son groupe, juste derrière le grand Manchester City.

Comment regarder la Ligue des Champions en direct live TV : Streaming et vidéo replay matchs et buts AS Rome et Manchester United

Autre match de la soirée, le déplacement de Manchester United du côté du FC Séville. Là aussi, le match risque d’être intéressant puisque l’histoire donne raison au FC Séville. Si l’on ne peut que compter sur une rencontre amicale en 2013, force sera de constater que le FC Séville se sera imposé sur le score de trois buts à un, et en déplacement. Actuellement, le FC Séville est un peu à la traîne en championnat, quand, dans le même temps, Manchester United ne parvient pas à suivre la cadence imposée par Manchester City. En Ligue des Champions, Manchester United aura terminé deuxième d’un groupe assez simple sur le papier, quand le FC Séville terminera second du groupe E, derrière une formation de Liverpool possédant pourtant moins d’envergure que Manchester United.

Si vous cherchez à savoir comment regarder la Ligue des Champions en direct live à la TV, sachez que la retransmission s’effectue sur Canal + et BeIn Sports, à partir de 20 heures 45. Le streaming et la vidéo en replay des matchs, ainsi que les buts de l’AS Rome et de Manchester United seront aussi à voir sur Internet, une fois les matchs terminés.

