La Ligue 2 et le multiplex du championnat à voir en direct live à la télévision > Ce soir, nouvelle journée de championnat de Ligue 2 au programme, et nouveau Multiplex devant lequel soutenir son équipe favorite. Le Multiplex de Ligue 2 de football est à voir en direct sur BeIn Sports, dès 20 heures ce vendredi 16 février 2018.

Pour l’occasion de la nouvelle journée du championnat de Ligue 2, l’on retrouve un Multiplex très intéressant, puisque ce dernier pourrait bouleverser une nouvelle fois le classement. Dès lors, l’on surveillera de près Nîmes, le Paris FC, ou encore l’AC Ajaccio, qui peuvent encore tous prétendre à la montée en Ligue 1 la saison prochaine. L’on suivra également la performance de Reims qui se déplace au Gazelec, puisque Reims, brillant leader du championnat, ne pourra pas être inquiété par ses poursuivants. Une nouvelle victoire ce soir pour Reims, et il ne ferait plus aucun doute que la formation aille décrocher le titre de champion de Ligue 2 rapidement.

Le Multiplex de Ligue 2 de football en direct : Résumé vidéo et replay buts Reims, Nîmes, Paris FC, AC Ajaccio

Les autres matchs de la soirée, en revanche, permettraient de bousculer un peu la hiérarchie, d’autant qu’à l’issue de la 24e journée du championnat de Ligue 2, elles étaient six à se tenir en seulement quatre points. Si l’avantage était encore à Nîmes ; qui est, en plus, la formation de Ligue 2 à faire le plus trembler les filets, tout peut changer. Ce soir, Nîmes accueille Tours et entend bien conserver cet avantage. Face à la lanterne rouge du classement qui a son sort très certainement scellé, Nîmes veut frapper fort pour se montrer toujours plus présent dans la course au titre. De son côté, le Paris FC se déplace à Orléans ; dans le ventre mou de la Ligue 2, et l’AC Ajaccio se rend à Valenciennes, également dans le ventre mou du championnat.

Sachez que le Multiplex de Ligue 2 de football est à voir en direct sur BeIn Sports, à partir de 20 heures ce vendredi. Le résumé vidéo et le replay des buts de Reims, de Nîmes, du Paris FC et de l’AC Ajaccio seront également à regarder sur Internet, plus tard dans la soirée.

