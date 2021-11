Comment voir le match Juventus Tottenham et FC Bâle Manchester City en direct : Ligue des Champions en live et replay buts

La Ligue des Champions et les Juventus Tottenham et FC Bâle Manchester City à la télévision en direct > Place au nouveau tour de la Ligue des Champions, en direct à la télévision. Pour l’occasion des matchs aller, la Juventus accueille Tottenham, tandis que Manchester City se déplace en Suisse, au FC Bâle. Le match Juventus Tottenham est à voir en direct à la télévision sur Canal +, à partir de 20 heures 45 ce mardi 13 février 2018.

Ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions se sont fait attendre, mais ils sont enfin là. Pour l’occasion la Juventus accueille Tottenham, et entend bien frapper fort à domicile, avant de se pencher sur le match retour, prévu au mois de mars. Grâce à ses très bonnes performances durant la phase de groupe, la Juventus ; qui était notamment dans le groupe du FC Barcelone, parviendra à terminer à la seconde place, avec une belle avance sur le second. Face à la Juventus, c’est la formation Anglaise de Tottenham qui se présente, et qui aura réussi à bousculer les attentes.

Alors que Tottenham était dans le groupe du Real Madrid et de Dortmund, Tottenham sera la seule formation à ne jamais avoir connue la défaite. C’est un choc très intéressant donc, pour tout amateur de ballon rond. Autre match de la soirée, l’affiche entre le FC Bâle et Manchester City. Très offensif lors de la phase de groupe, Manchester City parviendra à se hisser, sans mal, à la première place d’un groupe assez homogène. Pour le FC Bâle, l’on sera passé finalement assez proche de l’élimination de la Ligue des Champions, au profit du CSKA Moscou. Il n’en sera finalement rien et le FC Bâle entend bien réussir ses 8es de finale de Ligue des Champions… Même si le combat s’annoncer compliqué.

Si vous cherchez à savoir comment voir le match Juventus Tottenham et le match FC Bâle Manchester City en direct, sachez que la retransmission s’effectue dès 20 heures 45 ce 13 février, sur Canal + et BeIn Sports. La Ligue des Champions en live et le replay des buts sont aussi à regarder sur Internet.

