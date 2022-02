Le match de Ligue 1 AS Monaco Lyon en direct à la télévision sur Canal + > La Ligue 1 se poursuit et cette nouvelle journée de championnat permet une nouvelle affiche entre l’ASM et l’OL, ce qui sera, au final, une belle revanche entre ces deux formations qui se sont rencontrées en Coupe de France, il y a quelques jours encore. Vous pouvez voir le match AS Monaco Lyon en direct streaming sur Canal +, à partir de 21 heures ce dimanche 4 février 2018.

Pour les deux formations du soir, jouer le titre en fin de saison est encore une option viable, mais l’on préférera envisager un podium et une place Européenne avant tout. Et à ce jeu-là, actuellement, c’est Lyon qui possède un très léger avantage sur l’AS Monaco, un avantage d’un petit point. Ce même avantage aurait d’ailleurs pu se dissiper si les résultats avaient été tout autre lors de la dernière journée du championnat de Ligue 1. En effet, en déplacement du côté de Bordeaux, l’OL aura eu bien du mal à conserver ses belles couleurs, pire encore, la formation Lyonnaise ira finalement s’incliner assez lourdement ; trois buts à un, face à une formation de Bordeaux située dans le ventre mou du championnat.

Comment voir le match AS Monaco Lyon en direct streaming : ASM OL Ligue 1 en replay vidéo, score et buts

Du côté de l’ASM, il était également difficile de décrocher la victoire face à une équipe de Marseille bien décidée à frapper un grand coup. Malheureusement pour l’OM, la victoire n’est pas à signaler et l’on devra se contenter d’un match nul, deux buts partout. Attention à ne pas regretter ces résultats plus mitigés lors de la fin de saison. Bien que spectaculaire, le match n’offrira, au final, qu’un petit point à la formation de l’ASM, et cette rencontre de Ligue 1 ce soir offre une affiche entre deux équipes bien décidées à s’imposer. L’avantage moral restera du côté de l’OL, puisque, lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, c’est bien Lyon qui parviendra à faire chuter l’AS Monaco à domicile, en s’imposant trois buts à deux lors des 16es de finale de la Coupe de France.

Si vous cherchez à savoir comment voir le match AS Monaco Lyon en direct streaming, sachez que la retransmission s’effectue sur Canal +, à partir de 21 heures ce 4 février. Le match ASM OL de Ligue 1 est aussi à regarder en replay vidéo sur Internet, avec le score et les buts de la rencontre.

