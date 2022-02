Voir le match Marseille Metz en direct streaming et Replay des buts OM, scores Ligue 1

Le match de Ligue 1 Marseille Metz à voir en direct à la télévision sur Canal + Sport > Ce soir, c’est une nouvelle journée de championnat de Ligue 1 qui s’annonce, et un duel intéressant entre un prétendant à l’Europe la saison prochaine, et la lanterne rouge du championnat. Il est possible de voir le match Marseille Metz en direct streaming sur Canal + Sport, dès 20 heures 45 ce vendredi 2 février 2018.

Place, pour l’occasion du championnat de Ligue 1, à la 24e journée. Alors que la fin de saison approche doucement, le fossé ne cesse de s’agrandir entre les principaux leaders, et le reste des formations de Ligue 1. Alors que seules quelques formations parviennent à se montrer constantes offensivement, les formations plus en retrait ne parviennent pas réellement à faire illusion à ce stade de la compétition. Pour l’Olympique de Marseille, le constat est clair, remporter trois précieux points dans la quête Européenne, quitte à faire douter, toujours plus, la formation de Metz, plus à l’agonie que jamais.

Pour l’OM, une victoire permettrait de s’échapper toujours plus du peloton et de confirmer une éventuelle place Européenne d’ici quelques semaines. Constant sur le terrain, l’OM part clairement favori, d’autant que Marseille accueille le FC Metz sur sa pelouse. En face, une nouvelle défaite de Metz pourrait mettre un terme aux espoirs du club quant à un éventuel maintien. Certes, rien n’est encore joué à l’heure actuelle, mais la configuration de cette Ligue 1 et l’état de forme du FC Metz ne laissent clairement pas augurer du meilleur. Lors de la dernière rencontre entre les deux équipes, le FC Metz, qui accueillait alors l’OM, s’était lourdement incliné sur le score de trois buts à rien.

Sachez que vous pouvez voir le match Marseille Metz en direct streaming sur Canal + Sport, à partir de 20 heures 45 ce vendredi 2 février. Le replay des buts de l’OM et les scores des matchs de Ligue 1 sont également à regarder sur Internet, plus tard dans la soirée.

