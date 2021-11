Le championnat de Pro A de basket-ball et les matchs en direct à la TV > Pour cette nouvelle journée de Pro A de basket-ball, certains matchs sont diffusés à la télévision, en direct. L’occasion alors, de retrouver Lyon, Le mans, ou encore Monaco. Les matchs de Pro A de Basket-ball sont à voir en direct à la TV sur SFR Sport, dès ce 3 février 2018, à partir de 18 heures 30.

Nouvelle journée de Pro A de Basket-ball, et nouveaux matchs très importants pour le classement final du championnat. Alors que Monaco a vu sa série de 13 victoires toutes compétitions confondues trouver un terme du côté de Nanterre (99-69) le 21 janvier dernier, la formation a à cœur de renouer rapidement avec son jeu très offensif. Ce soir, Monaco se déplace du côté du Mans pour la phase retour de Pro A de basket-ball, et, face à l’un de ses plus redoutables adversaires au classement général, Monaco entend bien s’imposer. Rappelons que lors de la première confrontation entre les deux formations, Monaco, alors à domicile, s’était incliné face au Mans, sur le score de 66 à 67.

Les matchs de Pro A de Basket-ball en direct TV : Résultats, scores et replay Le Mans Monaco, Lyon Pau, Dijon Cholet

D’autres matchs de Pro A de basket-ball seront retransmis à la télévision en direct, comme la rencontre entre Lyon et Pau. Alors que Lyon est dans le ventre mou du classement, Pau, en revanche, est plus en difficulté. Pour Pau, la victoire semble une obligation. La dernière confrontation est tout de même en faveur de Pau, qui s’était montré à la hauteur de l’évènement lors de la réception de Lyon (94-82). Enfin, Dijon accueille Cholet pour un match annonciateur d’un éventuel podium en fin de saison. Lors du dernier match entre les deux équipes, Cholet avait réussi à faire trébucher Dijon, avec deux points d’écart (75-73)

Les matchs de Pro A de Basket-ball sont à voir en direct à la TV sur SFR Sport, dès 18 heures 30 le 3 février prochain. Les résultats, les scores et replay des matchs Le Mans Monaco, Lyon Pau et Dijon Cholet sont également à regarder sur Internet.

