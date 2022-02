Comment voir le match Rennes Paris Saint-Germain en direct : Résultat PSG, replay vidéo et buts

Voir le match Rennes Paris Saint-Germain en direct > L’affiche est alléchante. Au programme, un matc entre Rennes et le PSG, un remake de la Coupe de France. Vous pouvez voir le match Rennes Paris Saint-Germain en direct sur France 2, à partir de 21 heures ce mardi 30 janvier 2018.

Après une compétition bien chargée et assez surprenante par moment, la saison affiche la première demi-finale, ce soir. Le programme est alléchant sur le papier, d’autant que la finale, hypothétique, pourrait bien opposer le PSG et l’AS Monaco, les deux formations les plus en vogue ces dernières années en France, même si l’AS Monaco a perdu de sa superbe cette saison. Avant d’envisager cela, il sera question, pour le Paris Saint-Germain, de s’imposer face à la formation de Rennes. Sur le papier, difficile d’imaginer que Rennes puisse surprendre le PSG, d’autant que les dernières rencontres entre les deux formations sont sans appel et que Rennes n’a plus réussi à faire tomber le PSG, depuis 2014.

Comment voir le match Rennes Paris Saint-Germain en direct : Résultat PSG, replay vidéo buts

Lors du précédent match, la formation de Rennes se sera montrée très offensive face à Toulouse, avant de s’imposer sur le score de quatre buts à deux. Pour le PSG, c’est face à Amiens que l’on aura obtenu sa qualification, deux buts à zéro., et sans jamais réellement trembler. Dans ce match entre Rennes et le Paris Saint-Germain, le PSG part clairement favori, et pour cause. Les deux dernières rencontres entre les deux équipes ont été à la faveur du PSG. Difficile, pour Rennes, d’oublier ce 6-1 en Coupe de France début 2018, et ce 4-1 encaissé en championnat, fin 2017.

Si vous cherchez à savoir comment voir le match Rennes Paris Saint-Germain en direct, sachez que la retransmission du match s’effectue sur la chaîne TV habituelle, dès aujourd’hui. Le résultat du PSG, avec le replay vidéo des buts sont aussi à voir sur Internet, une fois le match terminé.

