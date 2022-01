Regarder le PPV Royal Rumble en direct live : Résultats PPV WWE, Replay vidéo et résultats combats catch

Le PPV Royal Rumble en quasi direct à la télévision > Ce soir, c’est un évènement qui se prépare pour les nombreux amateurs de catch, ce sport-spectacle très apprécié à travers le monde. Pour l’occasion, c’est le Royal Rumble 2018 qui se prépare. Il est possible de regarder le PPV Royal Rumble 2018 en direct live à la télévision, sur la chaîne AB1, à partir de 1 heure du matin, heure Française, dans la nuit de dimanche à lundi.

Habituée à offrir des PPV (pay-per-view) de catch tous les mois, la WWE affiche fièrement ce nouveau Royal Rumble, le premier PPV de l’année de la WWE, et un évènement à ne manquer sous aucun prétexte, puisqu’il est question ici, de désigner le futur participant à WrestleMania, le plus grand PPV de catch de l’année. Avec une première édition en 1988, le Royal Rumble est l’un des plus vieux PPV de l’histoire de la discipline, et certainement l’un des plus spectaculaires. Dans l’affiche de la soirée, l’on retrouve notamment un combat à 30 participants, une bataille royale qui permettra au vainqueur, de décrocher son billet pour un match de championnat du monde de son choix lors du prochain WrestleMania. Cette édition 2018 du PPV Royal Rumble ne déroge aucunement à la règle, et les participants sont nombreux.

Regarder le PPV Royal Rumble 2018 en direct live : Résultats PPV WWE, Replay vidéo et résultats combats catch

En dehors du combat à 30 participants, le PPV Royal Rumble de suivre d’autres combats, à commencer par un match triple menace pour le titre de champion du monde. Au programme, Brock Lesnar entend bien conserver sa ceinture, face à Kane et Braun Strowman. Dans son combat pour le titre WWE Championship, AJ Styles va devoir conserver sa ceinture face à Kevins Owens et Sami Zayn, dans un match handicap. L’on pourra également souligner un moment historique, puisque, outre le Royal Rumble masculin, ce PPV du Royal Rumble propose un Royal Rumble féminin, où 30 catcheuses vont tenter de décrocher un match de championnat, lors de WrestleMania 34.

Vous pouvez regarder le PPV Royal Rumble 2018 en direct live à la TV sur AB1, à partir de 1 heure du matin, heure Française, cette nuit du 28 au 29 janvier. Les résultats du PPV WWE, le replay vidéo et les résultats des combats de catch seront également à voir sur Internet.

