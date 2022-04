Comment regarder le match RC Strasbourg Lille en direct streaming : Voir RCS LOSC en replay vidéo, résultats et scores Coupe de France

Le match RC Strasbourg Lille à la télévision en direct > Place au tout dernier match de ces 16es de finale de la Coupe de France de football. Il ne reste plus qu’une incertitude, découvrir quel sera la formation présente au prochain tour, et le choix se fait entre le RC Strasbourg, et le LOSC. Vous pouvez regarder le match RC Strasbourg Lille en direct streaming à la télévision sur Eurosport, dès 21 heures ce 25 janvier.

Pour clôturer ce tour de la Coupe de France de football, l’on retrouve une nouvelle affiche entre deux formations de Ligue 1, deux formations finalement pas si loin au classement de Ligue 1, mais également dans une période plus compliquée à négocier. Si cela semble normal pour le RC Strasbourg, récent promu de Ligue 2 et qui renoue enfin avec l’élite Française, des années après les déboires que l’on aura connu un club, c’est, en revanche, bien plus inquiétant du côté du LOSC, qui ne cesse de sombrer dans des travers regrettables. Certes, le LOSC se montre plus alléchant depuis quelques rencontres maintenant, mais le constat est le même pour le RCS, malgré de malheureuses défaites.

Historiquement, difficile de dire que le RCS ne mérite pas sa place à ce stade de la compétition ; une belle revanche pour cette équipe qui aura même dû repasser par la case amateur il y a quelques années encore. Dans l’histoire du football Français, le RC Strasbourg était une équipe de poids, et les supporters ont hâte de renouer avec cette période. Avant d’envisager cela, le RCS doit encore réussir à se reconstruire, et à briller sur les différents plans. Si le maintien en Ligue 1 est le principal objectif de cette année, une belle performance en Coupe de France permettrait au RC Strasbourg de prendre du galon et de s’offrir une bouffée d’air frais, dans un championnat compliqué. La dernière rencontre entre les deux formations avait vu la victoire de Strasbourg se dessiner, sur le score de trois buts à zéro.

Il est aussi possible de voir RCS LOSC en replay vidéo, avec les résultats et les scores de la Coupe de France sur Internet.