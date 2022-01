Calendrier, programme et matchs des 8èmes de finale de Coupe de France : PSG, OL, OM, RCS, ASM, ASSE

Le programme des 16es de finale de la Coupe de France 2018, et la liste des matchs > Après des 32es de finale de Coupe de France très intéressants à suivre, la Coupe de France offrira, dès fin janvier, les prochains matchs de la compétition où les amateurs ont leurs mots à dire. Le calendrier et le programme des matchs des 16es de finale de la Coupe de France 2018, avec le PSG, l’OL, l’OM, le RCS, l’ASM et l’ASSE sont à voir à la TV.

Maintenant que les 32es de finale de la Coupe de France sont terminés, l’on aura pu assister au tirage au sort du prochain tour de la compétition, des 16es de finale de Coupe de France 2018 qui offrent, notamment, un choc entre deux formations de Ligue 1. Lors des 32es de finale de la Coupe de France, le hasard aura voulu que l’OL et l’ASM se retrouvent pour une affiche intense pour accéder au prochain tour. Dès lors, l’OL se déplace du côté de l’ASM, pour tenter de briller comme il se doit. Autres rencontres entre pensionnaires de Ligue 1, le PSG accueille Guingamp, quand le RC Strasbourg ; après sa victoire compliquée face à Dijon lors du précédent tour, accueille la formation du LOSC.

Calendrier, programme et matchs des 16es de finale de Coupe de France 2018 : PSG, OL, OM, RCS, ASM, ASSE

Pour l’OM de Marseille, c’est un déplacement sur le terrain d’Epinal qui se propose. Si la victoire de l’OM semble à l’ordre du jour, l’on aimera penser qu’Epinal parvienne à créer une belle surprise devant son public, et poursuivra son aventure. Le petit poucet de la compétition, Biesheim, accueille la formation de Grenoble dans le petit village Alsacien. Enfin, soulignons que l’ASSE se déplace à Troyes, difficile tombeur de Still au tour précédent, sur le score d’un but à zéro. Tous les matchs des 16es de finale de la Coupe de France se disputeront lors du 23 et 24 janvier prochain, sur Eurosport.

Avec le programme et les matchs des 16es de finale de la Coupe de France 2018, il ne fait nul doute que le spectacle soit présent. Qui du PSG, de l’OL, de l’OM, du RCS, de l’ASM et de l’ASSE parviendront à se qualifier pour la prochaine étape ?

