Le Multiplex de Ligue 1 de football à voir en vidéo à la télévision sur Canal + et BeIn Sports > Pour la suite de la 21e journée du championnat de Ligue 1, de nombreuses affiches sont à surveiller de près, à commencer, bien entendu, par celle du PSG. Il est possible de regarder le Multiplex de Ligue 1 de football en vidéo live à la TV sur Canal + et BeIn Sports, dès 19 heures ce mercredi 17 janvier.

Avec un début d’année poussif pour certaines formations de Ligue 1, la nouvelle journée de championnat pourrait bien permettre quelques surprises au coup de sifflet final. Pour cette nouvelle série de rencontres, l’on retrouve un déplacement de Lyon du côté de Guingamp, une sortie de l’ASSE chez la lanterne rouge de Ligue 1, et une réception, pour le PSG, de la formation de Dijon. Première formation à entrer sur le terrain, l’OL pourrait bien récupérer de précieux points face à une formation de Guingamp un peu plus en retrait dans le championnat. Attention toutefois, puisque Lyon aura débuté son année en se faisant une petite frayeur du côté de Nancy, en Coupe de France.

Comment regarder le Multiplex de Ligue 1 de football en vidéo live TV : Résultats et résumés streaming OL ASSE PSG

Pour l’ASSE, l’on entend bien réaliser une deuxième partie de saison plus folle, mais surtout, plus réaliste. Toujours proches de la zone de relégation ; un comble pour les Verts !, les joueurs devront réussir à reprendre confiance face à une formation de Metz à l’agonie, malgré un très bon début d’année et cette victoire en Coupe de France. Pour le PSG, en revanche, il sera question d’obtenir trois points supplémentaires afin d’asseoir sa supériorité au classement général de la Ligue 1, et de se rapprocher, toujours plus, d’un nouveau titre en fin de saison.

Si vous cherchez à savoir comment regarder le Multiplex de Ligue 1 de football en vidéo live à la TV, sachez que la retransmission se fait sur BeIn Sports à partir de 19 heures, et sur Canal +, dès 21 heures pour le match du PSG. Les résultats et les résumés en streaming des matchs de l’OL, de l’ASSE et du PSG seront ensuite à voir sur Internet.

