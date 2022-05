Regarder le match OM RCS en direct TV

Les matchs de Ligue 1 OM RCS et ASM OGCN à regarder en direct à la télévision > Ce soir, place à la deuxième journée du championnat de Ligue 1 depuis la reprise de la compétition. De nombreux matchs sont au programme du multiplex, dont celui de l’OM face au RCS et le déplacement de l’OGC Nice, à l’AS Monaco. Il est possible de regarder le match OM RCS et ASM OGCN en direct sur Canal + Sport, à partir de 19 heures, ce mardi 16 janvier 2018.

Pour l’occasion de cette deuxième journée du championnat depuis la reprise ; la 21e au total, le RC Strasbourg se dirige dans le stade de l’Olympique de Marseille, pour tenter de faire forte impression face à une formation capable de se hisser sur le podium d’ici la fin de saison. L’on retiendra notamment que les deux formations auront débuté l’année 2018 par une prolongation en Coupe de France, mais que les deux équipes auront réussi à s’imposer au terme de celle-ci. Si le passage en Coupe de France s’est bien passé, force sera de constater la fatigue déjà présente dans les jambes du RCS. La dernière rencontre entre les deux formations avait offert un grand spectacle, puisque, après avoir mené sur le score de trois buts à un, le RCS s’était fait rejoindre, trois buts partout.

Regarder le match OM RCS et ASM OGCN en direct streaming : Résultats et replay buts Marseille Strasbourg et AS Monaco OGC Nice en vidéo

L’autre match de la soirée affiche un match très particulier, entre l’OGC Nice et l’AS Monaco. Alors que les deux formations se sont rencontrées une nouvelle fois la semaine dernière en Coupe de la Ligue, il sera bon de noter qu’il n’existe ; depuis quelques années maintenant, pas de réelle domination d’une formation ou de l’autre. Lorsqu’une équipe ; en championnat, s’imposer sur un score fleuve, son adversaire parviendra à faire de même lors de la prochaine rencontre. Pour ce déplacement à l’AS Monaco, l’on préférera souligner que l’OGC Nice n’aura plus réussi à s’imposer à l’extérieur face à l’ASM, depuis septembre 2014.

Les résultats et le replay des buts de Marseille Strasbourg et de l'AS Monaco OGC Nice en vidéo sont aussi à voir sur Internet, une fois les deux rencontres terminées.