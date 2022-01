Les Championnats d’Europe de Handball masculin en direct à la télévision sur BeIn Sports > Se déroulant du 12 au 28 janvier prochain, les Championnats d’Europe de Handball masculin sont une occasion en or pour les Bleus de l’équipe de France, de réussir un doublé percutant. Les matchs et résultats de l’équipe de France sont à voir en vidéo streaming à la TV et sur Internet, tout au long des prochains jours.

Pour l’équipe de France, ces Championnats d’Europe de Handball sont cruciaux. En entrant dans la compétition en tant que champions du monde, les Bleus se doivent de réussir leur compétition, d’autant plus qu’il est question de faire oublier l’euro de handball 2016. Pour la France, l’on entend alors réussir à décrocher un nouveau sacre, après ceux obtenus en 2006, 2010 et 2014. Si l’on suit une certaine logique, la France pourrait bien réussir à s’imposer pour cette nouvelle édition, et poursuivre le schéma d’une victoire, tous les quatre ans. Avant d’envisager un tel exploit, il sera bon de réussir à sortir la tête haute de la phase de groupes, dont le premier match a eu lieu la veille.

Programme des Championnats d’Europe de Handball masculin : Matchs et résultats de l’équipe de France en vidéo streaming

En réussissant à obtenir sa qualification en terminant premier du groupe de qualification numéro 7 ; devant la Norvège, la France retrouve la Norvège dans le groupe B de ces Championnats d’Europe de Handball masculin. Soit un grand défi. Dans son groupe, la France retrouve alors, outre la Norvège, l’Autriche et la Biélorussie. Suite à son premier match face à la Norvège hier, la France se doit de terminer dans les trois premiers pour poursuivre l’aventure. Sur le papier, cela semble accessible, d’autant que la France possède des arguments de choix. Il est d’ailleurs bon de noter que toutes les rencontres de l’équipe de France seront à voir à la télévision sur BeIn Sports, et que la finale pourrait être diffusée en clair, si la France venait à se hisser aussi haut, bien entendu.

Maintenant que le programme des Championnats d’Europe de Handball masculin est connu, l’on pourra souligner que les matchs et les résultats de l’équipe de France sont à voir en vidéo streaming, aussi bien à la télévision que sur Internet. Le prochain match de l’équipe de France, face à l’Autriche, sera à voir à partir de 18 heures 15 sur BeIn Sports, ce dimanche 14 janvier 2018.

