Les matchs de Coupe de France de football en direct à la télévision sur la chaîne Eurosport > Les 32es de finale de la Coupe de France se poursuivent aujourd’hui, et permettront certainement de vivre de grands moments, comme ce fut le cas, hier. Vous pouvez regarder le match du PSG, de l’OM, de l’ASSE et du RCS en direct streaming sur Eurosport, dès 14 heures 15 ce dimanche 7 janvier 2018.

La Coupe de France de football se poursuit aujourd’hui, et permet de vivre de nouveaux duels entre des formations de Ligue 1. Quoiqu’il arrive lors de ces 32es de finales, des formations de Ligue 1 seront obligées de se rendre à l’évidence, et de quitter la compétition. Si l’on se penche sur les formations de Ligue 1, l’on pourra souligner que dès 14 heures 15, pour les premiers matchs de la journée, de nombreuses formations de Ligue 1 font leur entrée en Coupe de France. Ainsi, l’on retrouve un duel entre l’ASSE et Nîmes, quand l’OM accueille Valenciennes. Entre ces deux formations, et même si Valenciennes évolue actuellement en Ligue 2, le nombre de victoires est assez proportionnel. Sur les dernières rencontres néanmoins, l’OM se sera toujours imposé. Seule la victoire en 2012, sur le score de 4 buts à 1, permet à Valenciennes d’espérer poursuivre la compétition.

Regarder le match du PSG, de l’OM, de l’ASSE et du RCS en direct streaming sur Eurosport : Replay vidéo, scores et buts Coupe de France

De son côté, Strasbourg va évoluer à domicile devant son public, et accueille l’équipe de Dijon. Historique, force est de constater que jamais Dijon n’aura réussi à s’imposer face au RCS, et ce, peu importe la configuration. Certes, Strasbourg aura déjà plié ; avec quelques matchs nuls, mais n’aura jamais rompu. Une certitude, il y aura obligatoirement un vainqueur cet après-midi, puisque le match nul n’est pas une option. Charge au RCS de ne pas se faire surprendre et d’éviter un résultat qui serait historique. Enfin, la soirée se termine avec le match entre le PSG et Rennes. Pour l’occasion, le PSG se déplace à Rennes avec la ferme intention de s’imposer et de poursuivre sur sa brillante lancée et cette première partie de championnat exceptionnelle, avec une seule défaite à déplorer. Historiquement, et depuis septembre 2014, jamais Rennes n’aura réussi à faire plier le PSG.

Sachez qu’il est possible de regarder le match du PSG, de l’OM, de l’ASSE et du RCS en direct streaming sur Eurosport, à partir de 14 heures 15 ce dimanche. Le replay vidéo, avec les scores et les buts de la Coupe de France sont à voir sur Internet, tout au long de la journée.

