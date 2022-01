Voir la Coupe de France de football en direct Internet et à la TV

La Coupe de France de football en direct à la télévision sur la chaîne Eurosport > Ce samedi 6 janvier 2018 marque l’entame des 32es de finale de la Coupe de France, et des affiches pièges pour les plus grands leaders du championnat de Ligue 1. Vous pouvez voir la Coupe de France de football et le match Nancy Lyon en direct à la TV sur Eurosport, à partir de 21 heures.

Avec les 32es de finale, la Coupe de France offre enfin l’entrée en compétition des clubs les plus huppés du football Français. Première grosse écurie à se lancer dans la bataille, la formation de Lyon, qui se voit opposée à Nancy, au terme de la journée. Avant Lyon, ce soir, d’autres formations de Ligue 1 se lancent dans la bataille, avec des matchs qui semblent plus faciles pour certaines. Début d’après-midi, l’on retrouve le premier choc de Ligue 1, entre Toulouse et l’OGC Nice, deux formations qui sont un peu à la traîne en championnat. De son côté, Lille se déplace au Mans, pour une rencontre plus aisée sur le terrain. Attention néanmoins, puisque le LOSC connaît une phase difficile actuellement, et n’est que trop proche de la zone rouge. Pour Montpellier, l’on entend bien se sortir du piège du déplacement à Pontarlier, très désireux de jouer pleinement sa chance.

La modeste formation d’Yzeure connaît un évènement ce 6 janvier, avec la réception de l’AS Monaco, qui souffle le chaud et le froid, tandis que Guingamp accueille Niort. Pour Caen, c’est un déplacement à Hazebrouck qui se prépare avant de retrouver l’ultime affiche de la soirée et ce duel entre Lyon et Nancy. En perdition, Nancy n’aura pas réussi à conserver sa place en Ligue 1 l’an passé, et reste dangereusement proche de la zone rouge de Ligue 2. Une victoire en Coupe de France, face à l’un des favoris pour l’Europe l’an prochain et podium de Ligue 1, serait un exploit notable pour les Lorrains.

Sachez qu’il est possible de voir la Coupe de France de football en streaming vidéo et le match Nancy Lyon en direct à la TV sur Eurosport, à partir de 15 heures, ce samedi 6 janvier 2018. Le match entre Nancy et Lyon, quant à lui, est diffusé à partir de 21 heures, pour clôturer la journée de Coupe de France.

